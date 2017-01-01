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    Лад в країні почали наводити з урядового кварталу

    • Сьогодні, 13:15
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    Маляри фарбують фасад клубу Кабміну
    Маляри фарбують фасад клубу Кабміну

    Навколо будинку уряду працюють маляри і штукатури

    Сьогоні, 24 березня, з самого ранку господарча служба Кабміну почала наводити лад в урядовому кварталі.

    Бригада малярів і штукатурів почали з Клубу Кабміну. Жіночки фарбують фасад будівлі, а чоловіки збирали риштування. Ще декілька робітників готували грунт для посіву трави.

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    Лад в країні почали наводити з урядового кварталу
    Лад в країні почали наводити з урядового кварталу
    Лад в країні почали наводити з урядового кварталу
    Лад в країні почали наводити з урядового кварталу
    Лад в країні почали наводити з урядового кварталу
    Лад в країні почали наводити з урядового кварталу
    Лад в країні почали наводити з урядового кварталу
    Лад в країні почали наводити з урядового кварталу
    Лад в країні почали наводити з урядового кварталу
    Лад в країні почали наводити з урядового кварталу


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