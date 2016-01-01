Лісники охоронятимуть ялинки від злочинців

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Передбачено проведення профілактичних заходів з охорони хвойних насаджень від незаконних рубок

На території Дарницького лісового господарства 19 бригад охороняють ялинки від самовільних вирубок. Про це повідомила прес-служба «Київзеленбуду» на сторінці в Facebook.

«У КП Дарницьке ЛПГ організовано роботу 19 постійно діючих рейдових бригад з метою збереження хвойних насаджень від незаконних рубок новорічних ялинок», – йдеться у повідомленні.

Також повідомлялося, що «Київзеленбуд» обробив хвойні дерева антивандальним розчином.

Розчин не шкодить зеленим насадженням, але при кімнатній температурі має специфічний запах.

Джерело: Большой Киев