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    Лісники охоронятимуть ялинки від злочинців

    • 19 Грудня, 16:44
    • Розсилка

    Передбачено проведення профілактичних заходів з охорони хвойних насаджень від незаконних рубок

    На території Дарницького лісового господарства 19 бригад охороняють ялинки від самовільних вирубок. Про це повідомила прес-служба «Київзеленбуду» на сторінці в Facebook.

    «У КП Дарницьке ЛПГ організовано роботу 19 постійно діючих рейдових бригад з метою збереження хвойних насаджень від незаконних рубок новорічних ялинок», – йдеться у повідомленні.

    Також повідомлялося, що «Київзеленбуд» обробив хвойні дерева антивандальним розчином.

    Розчин не шкодить зеленим насадженням, але при кімнатній температурі має специфічний запах.

    Джерело: Большой Киев

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