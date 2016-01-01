Масове отруєння у Києві: мешканці багатоквартирного будинку скаржаться на магазин

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Загрозою вони вважають магазин у підвальних приміщеннях.

У столиці мешканці багатоквартирного будинку звинувачують підприємця в отруєннях. Магазин-склад, що займає підвальне приміщення, офіційно продає насіння, але місцеві жителі кажуть, що насправді там відпускають пестициди в оптових кількостях і періодично обробляють кімнати отрутохімікатами.

Через дерев'яну підлогу і тріщини в стінах довоєнного будинку всі ці випари потрапляють до осель жителів, які скаржаться на головний біль і нудоту. Терпець урвався, коли школяр Олег Павловський ледве не задихнувся у власній оселі – його з отруєнням госпіталізували ледве притомного.

Токсикологи обстежили крамницю та виявили в ній пестициди у значній кількості. Із 27 різновидів 12 узагалі заборонені для для роздрібного продажу населенню. Подібні речовини мають зберігатися в ізольований приміщеннях у щонайменше 50 метрах від людського житла. Підприємцю рекомендували негайно вивезти отруту з підвалу – і з прилавків усе зникло. Але приїхати і придбати заборонене за запитом, як і раніше, можна в будь-якій кількості.

«У незначній кількості є супутні товари у вигляді добрив, стимуляторів та регуляторів росту рослин, які не відносяться до групи пестицидів і агрохімікатів... Вони не шкідливі для оточення, так як більшість з них природнього походження, і ні в якому разі не могли завдати шкоди для мешканців», - прокоментував ситуацію власник магазину.

Отруєння жителів будинку зі своєю крамницею він не пов'язує. І цей зв'язок дійсно непросто довести.

«Норми порушуються, ми повинні це через суд довести. Ми збираємо документи, і вже суд вирішить, працюють вони законно чи незаконно, завдають вони шкоди чи не завдають. Ми не маємо права заборонити середній бізнес, ліквідувати його», - пояснив керівник відділу з питань надзвичайних ситуацій Святошинської РДА Юрій Іщенко.

Однак час, попереджають лікарі, грає проти місцевих жителів, адже тривалий вплив токсичних речовин загрожує онкологічними хворобами, генетичними мутаціями та розладами нервової системи.



Джерело: ТСН