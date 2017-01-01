Масштабна пожежа у столичній багатоповерхівці: врятовано шість осіб

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Причина пожежі на Татарці з'ясовується.

Під час гасіння пожежі у столичній 9-поверхівці на Татарці пожежники врятували 6 осіб, з яких - одна дитина.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

На безпечну відстань від пожежі було виведено 37 жителів, з них 8 по автодрабині. Загиблих немає.

Нагадаємо, що на протипожежній сходовій клітці переобладнаній жителями під комори на 6 поверсі 9 поверхового житлового будинку на вулиці Половецькій 16-б, у Києві виникла пожежа.

Площа, яку охопила пожежа склала близько 100 кв. м. Вогнем було знищено меблі, побутові прилади, особисті речі, пошкоджено стіни та стелі загальних коридорів.

Раніше «Главком» повідомляв, у Святошинському районі столиці згорів приватний будинок.

Джерело: ТСН