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    Масштабна пожежа у столичній багатоповерхівці: врятовано шість осіб

    • Сьогодні, 07:23
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    Причина пожежі на Татарці з'ясовується.

    Під час гасіння пожежі у столичній 9-поверхівці на Татарці пожежники врятували 6 осіб, з яких - одна дитина.

    Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

    На безпечну відстань від пожежі було виведено 37 жителів, з них 8 по автодрабині. Загиблих немає.

    Нагадаємо, що на протипожежній сходовій клітці переобладнаній жителями під комори на 6 поверсі 9 поверхового житлового будинку на вулиці Половецькій 16-б, у Києві виникла пожежа.

    Площа, яку охопила пожежа склала близько 100 кв. м. Вогнем було знищено меблі, побутові прилади, особисті речі, пошкоджено стіни та стелі загальних коридорів.

    Раніше «Главком» повідомляв, у Святошинському районі столиці згорів приватний будинок.

    Джерело: ТСН

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