Медики врятували життя залишеному в електричці немовляті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дівчинці шукатимуть усиновлювачів.

У Києві машиністи електрички знайшли у вагоні целофановий пакет із новонародженою дівчинкою всередині. Ні матері, ні пасажирів у поїзді не було.

Нагадаємо, в електропоїзді сполученням Козятин-Київ знайшли новонароджену дитину. Коли машиністи оглядали вагони, виявили целофановий клунок. Відкривши його – побачили маля.

Як повідомила черговий лікар міської дитячої лікарні №6 у Києві Олена Швидка, стан дитини був оцінений як середньої тяжкості через холодну травму, зниження цукру.

У лікарні твердять – дитя було охайно вдягнуте та чисте, однак народжувала мати вдома. Пуповину доньки замотала ізоляційною стрічкою, а потім кілька днів не годувала. «Дитина була без грудного вигодовування певний час. Надійшла у віці 3-4 днів. Вага була 2900», - зазначила Швидка.

Лише за два дні в лікарні маля набрало 200 грамів. Наразі дитина почувається краще. Її годують адаптованою молочною сумішшю. Медики кажуть, що дитина спокійна, багато спить, тому зафільмувати її дозволяють лише крізь двері. Правоохоронці відкрили провадження, і просять пасажирів допомогти в розшуку тієї, що дала дитині життя і лишила помирати.

Від початку року в цій палаті побувало вже 10 немовлят. Нову маленьку пацієнтку мають виписати за 2-3 тижні.

Згодом дитині шукатимуть усиновлювачів, а коли знайдуть біологічну матір, то на неї чекає позбавлення батьківських прав та до трьох років за ґратами.

Джерело: ТСН