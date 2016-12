Чому Київ визнано найнебезпечнішим містом Європи

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Погіршення криміногенної ситуації в Україні, на переконання Медведчука, це наслідок низького професійного рівня співробітників правоохоронних органів

Результати щорічного індексу якості життя міжнародної консалтингової компанії Mercer, згідно з яким Київ визнаний найнебезпечнішим містом Європи, Віктор Медведчук вважає «передбачуваним».

«Настільки плачевний результат був цілком передбачуваний. Справа не тільки і не стільки в збройному конфлікті на Донбасі, від якого Київ відділяє кілька сотень кілометрів, скільки в криміногенної ситуації в самій українській столиці. Business Insider прямо вказує: «У Києві рясніють злодійство, вандалізм і люті протести ...», - цитує Медведчука сайт його руху «Український вибір - Право народу»

«Звичним явищем стали перестрілки і вибухи в українських містах, новинні стрічки ЗМІ рясніють заголовками про збройні напади, розбої, погроми, грабежі. Звичайно, одним з основних чинників зростання рівня злочинності є поширення зброї з зони АТО - процес, який влада не здатна контролювати, а тим більше зупинити », - стверджує політик.

Але погіршення криміногенної ситуації в Україні, на його переконання, це ще і багато в чому наслідок низького професійного рівня співробітників правоохоронних органів.

«Люстрація і так звані реформи вихолостили правоохоронну систему, що призвело до зниження рівня розкриття злочинів і відсутності координації дій силових органів. Нерозслідувано резонансні вбивства, в тому числі і журналістів (після цинічного вбивства Павла Шеремета пройшло вже п'ять місяців, але влада так і не змогла назвати ні замовників, ні виконавців), - кращий тому доказ. А нещодавні події в Княжичах, що сколихнули всю Україну, по суті, стали вироком «реформаторської» команди», - констатує глава «Українського вибору».

Медведчук вважає, що зі злочинністю, а також проявами радикалізму і екстремізму влада бореться тільки на словах.

«Витівки радикалів, які нападають на офіси ЗМІ і громадських організацій, що влаштовують підпали і погроми, які не засуджуються і не присікаються владою ... Їх безчинства в річницю Євромайдану широко висвітлила світова преса: британські The Sun, The Telegraph, Metro, американське видання The Daily Beast розповіли своїм читачам про погроми в центрі столиці, яка прагне в «велику європейську сім'ю». Саме тому Київ, місто з тисячолітньою історією, відоме своїми пам'ятниками архітектури і парками, театрами та музеями, культурними традиціями і науковими досягненнями, сьогодні - після трьох років правління команди євроінтеграторів - знаходить славу ... кримінальної столиці Європи», - робить висновок Медведчук.