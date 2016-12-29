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    Мер Києва привітав киян та гостей столиці з Новим роком та Різдвом Христовим

    • 1 Сiчня, 00:04
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    Кличко зворушливим відеороликом привітав українців з Новим роком та Різдвом

    Віталій Кличко в костюмі Діда Мороза відвідав Різдвяне містечко на Михайлівській площі, проїхався на оглядовому колесі, дарував подарунки дітям і фотографувався з усіма охочими. 

    «Новорічна казка та Різдвяне диво… Їх очікують всі – і діти, і дорослі. Що може бути краще за атмосферу передчуття свята? Насправді, дива ми створюємо самі – треба вірити в це! І будувати своє місто, свою країну. Не боятися щирих емоцій та дарувати радість близьким і людям навколо. Адже кожен із нас – чарівник. Я з дитинства був впевнений – немає нічого неможливого. І я вірю в це сьогодні!» – зазначив Віталій Кличко.

    Мер Києва побажав усім українцям оптимізму і сил, добрих справ і миру!

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    «Ми все подолаємо, бо ми віримо в себе і в свою країну», – наголосив мер Києва.

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