Мер Києва привітав киян та гостей столиці з Новим роком та Різдвом Христовим

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Кличко зворушливим відеороликом привітав українців з Новим роком та Різдвом

Віталій Кличко в костюмі Діда Мороза відвідав Різдвяне містечко на Михайлівській площі, проїхався на оглядовому колесі, дарував подарунки дітям і фотографувався з усіма охочими.

«Новорічна казка та Різдвяне диво… Їх очікують всі – і діти, і дорослі. Що може бути краще за атмосферу передчуття свята? Насправді, дива ми створюємо самі – треба вірити в це! І будувати своє місто, свою країну. Не боятися щирих емоцій та дарувати радість близьким і людям навколо. Адже кожен із нас – чарівник. Я з дитинства був впевнений – немає нічого неможливого. І я вірю в це сьогодні!» – зазначив Віталій Кличко.

Мер Києва побажав усім українцям оптимізму і сил, добрих справ і миру!

«Ми все подолаємо, бо ми віримо в себе і в свою країну», – наголосив мер Києва.