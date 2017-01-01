Мер Києва розповів про «позитивні» наслідки розслідувань за матеріалами внутрішнього аудиту КМДА



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Я вважаю позитивним сигналом, що нарешті, почали з’являтися результати розслідувань за матеріалами внутрішнього аудиту КМДА, які ми передали до правоохоронних органів.

Про це під час розширеної колегії КМДА заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Як ви знаєте, прийшовши в міську владу, ми одразу розпочали аудит діяльності підрозділів КМДА. З 2014-ого року ми передали до правоохоронних органів 123 матеріали аудитів. Всього, станом на кінець 2016-ого за цими матеріалами порушено 92 кримінальних провадження, підготовлено 20 повідомлень про підозру, 7 осіб оголошено в розшук. І по 9 кримінальних провадженнях обвинувачувальні акти передані до суду», – зазначив Віталій Кличко.

Він нагадав, що вчора, 2 лютого, у справі, порушеній за аудиторським звітом КМДА від 17 липня 2014-ого року, слідчі прокуратури затримали двох чиновників Департаменту соціальної політики. Їх звинувачують у розтраті бюджетних коштів, які нібито були спрямовані на навчання дітей сиріт та інвалідів.

«Я сподіваюся, що і за іншими матеріалами, які ми передали правоохоронцям, буде прогрес. І справи будуть доведені до суду, а корупціонери отримають покарання. Бо тільки так можна подолати корупцію!» – наголосив Віталій Кличко.

Київський міський голова підкреслив, що внутрішній аудит в КМДА триватиме й надалі. Він також наголосив, що за 2016 рік столична влада спрямувала до правоохоронних органів 40 матеріалів за результатами перевірок.

Нагадаємо, що мер столиці Віталій Кличко розповів, як влада буде реагувати на скарги киян стосовно комунальних послуг.