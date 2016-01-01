Мешканці Борщагівки б'ють на сполох. Столиця може втратити 40 га лісу

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У Святошинському районі столиці хочуть вирубати ліс, в якому відпочивають кияни

Активісти Святошинського району Києва б'ють на сполох. Під сокиру може піти 40 га лісу, який навіть не чіпали за часів царя для заготівлі дров на зиму. Про це розповідають місцеві жителі.

Вони стурбовані незаконним знищенням природи та хвилюються, що громадяни залишаться без парку «Урочище Совки», в якому відпочивають дорослі і діти. Також це улюблене місце місцевих жителів, які займаються спортом.

Ще ліс відомий тим, що тут живе багато білок. Вони майже ручні і кияни та гості Києва мають можливість годувати їх, а також птахів, які їдять прямо з рук.

Актівісти подали петицію до КМДА «Про зняття з розгляду проектe «Детального плану території житлового масиву Святошин-2 м. Києва». Не дозволити порушення законодавства України і Генерального плану розвитку Києва. Зберегти 40 га лісу» та просять її підтримати.

Петиція вже набрала чотири тисячі підписів.