Мешканці столичної Оболоні скаржаться на жахливу якість води з-під крана

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З кранів тече жовта вода

Мешканці Оболонського району подали петицію до столичної влади з вимогою про заміну водопровідних труб.

Крім цього, повідомляється, що з 30 днів розрахункового періоду, нормально користуватися послугою можливо тільки половину часу.



«В іншому течуть з крана коричневі помиї. Комунальні служби регулярно (кілька разів на рік) розкопують одні і ті ж місця, потім закопують, при цьому питання просто ніяк не вирішується і все залишається на місці... схоже, ці розкопки - суцільне окозамилювання, а роботи по заміні застарілого обладнання не ведуться...», - підкреслюють автори петиції.



Жителі Оболоні вимагають від мерії і особисто Виалия Кличко розібратися з ситуацією, виділити кошти на вирішення даного питання.

Про те, що проблема дійсно турбує жителів району, свідчать і повідомлення в соцмережах.



«Регулярно з крана тече така вода. Більшу частину місяця. Кожного. Це антисанітарія і пздц! При нинішніх цінах за комуналку, це просто злочин! Хто буде лікувати і за що платити водоканалу і «Київенерго»? У кого подібні проблеми - йдемо в суд і вимагаємо компенсації? Таке триває вже півроку», - пише Олександр Софокл у групі «Громадська варта Оболоні».

Джерело: infokava.com