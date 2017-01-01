Жителів правого берега Києва не везтимуть до лікарні швидкої допомоги на вулиці Братиславській



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Столична влада збирається створити лікарню швидкої допомоги на базі КМКЛ №6

На базі Київської міської клінічної лікарні №6 буде створено лікарню швидкої допомоги на правому березі. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції у КМКЛ №6.

«У Києві сьогодні одна лікарня швидкої допомоги, яка розташована на лівому березі і надає ургентну допомогу жителям усієї столиці. І правильно буде створити лікарню швидкої допомоги й на правому березі. У лікарні №6 є усі можливості для цього і всі фахівці. Тож ми ухвалили рішення про створення на її базі лікарні швидкої допомоги», – зазначив Віталій Кличко.

Він наголосив, що вже почали передпроектні роботи з будівництва і буде виділено гроші з бюджету, щоб приступити до будівництва.

Планується, що лікарня прийматиме ургентних хворих Солом’янського, Святошинського та Голосіївського районів (загалом близько одного мільйона киян).

Мер зауважив, що клініка – це не тільки приміщення, а перш за все персонал і високотехнологічне обладнання. І оглянув новий комп’ютерний томограф, який місто за бюджетні кошти придбало для КМКЛ №6.

«Ми закуповуємо найсучасніше обладнання, щоб надавати якісний сервіс. Адже технології у медицині – це пріоритет. Потреба в такому обладнанні дуже висока. Томограф працюватиме 24 години на добу. Кожен киянин зможе отримати сервіс безкоштовно за рахунок міста», – зауважив Кличко.

Томограф дозволяє провести огляд головного мозку, судин голови та органів грудної клітини. Зараз персонал КМКЛ №6 проходить навчання на комп’ютерному томографі, а вже з наступного тижня розпочнеться прийом пацієнтів.