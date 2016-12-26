Мешканцям Дарницького району на Різдво зробили подарунок
- Вчора, 08:14
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Розсилка
Буде відкрито новий автобусний маршруту.
Із 6 січня 2017 року організовується рух нового автобусного маршруту № 17 «Ст. м. «Харківська» – вул. Михайла Драгоманова» для поліпшення транспортного обслуговування мешканців Дарницького району.
Так, роботу маршруту організовано за таким напрямком: ст. м. «Харківська» – просп. Миколи Бажана – вул. Ревуцького – вул. Анни Ахматової – вул. Драгоманова – вул. Здолбунівська – вул. Ревуцького – ст. м. «Харківська».
Роботу маршруту забезпечать 4 автобуси з інтервалом руху у години «пік» до 7 хв., а у «міжпікові» години – до 14 хв.
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Ознайомитись із розкладом руху автобусів маршруту № 17 можна на сайті КП «Київпастранс»: www.kpt.kiev.ua.