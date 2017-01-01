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    Міську електричку скоротили до чотирьох вагонів

    • Сьогодні, 16:43
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    Киянам доведеться потіснитися – міську електричку скоротили до чотирьох вагонів

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Andriy Kuts.

    «Міську електричку скоротили до чотирьох вагонів! Тобто пасажири, які ледь влазили у вісім вагонів, тепер мають вміщатися у чотири! Мені цікаво, як ті дауни з «Київпастрансу» це пояснять: модернізація чи вимушене покращення? Що скажете, Дмитро Левченко, Войцех Балчун?» – пише користувач.

    Пасажири масово скаржаться на те, що електрички переповнені як у вихідні, так і у будні дні.

    Джерело: Информатор

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