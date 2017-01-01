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    Мисливці підстрелили двох пенсіонерок

    • Сьогодні, 15:47
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    На Київщині мисливець переплутав двох пенсіонерів зі здобиччю і випадково вистрілив у них.

    За словами речника поліції Київської області Миколи Жукочіча, вночі двох жінок підстерегли за допомогою тепловізора і, сприйнявши їх за диких тварин, почали стріляти. Особи самих мисливців поки не встановили.

    Правоохоронці стверджують – такі випадки не рідкість. Подібний інцидент трапився також в Іванківському районі, але тоді чоловіка затримали. Він зізнався, що не помітив, кого саме підстрелив.

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