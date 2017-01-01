Місячник добровільної здачі зброї у Києві. Результати перших двох тижнів вражають

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Зброя

За два тижні проведення місячника добровільної здачі зброї у відділення київської поліції принесли 389 одиниць зброї та 294 спецзасоби

За словами начальника відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у місті Києві В’ячеслава Савченка, за час проведення місячника до підрозділів поліції Києва здано 147 одиниць нарізної зброї армійських зразків, 125 – гладкоствольної мисливської зброї, 70 – холодної зброї, 24 – нарізної мисливської тощо.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Окрім того, громадяни здали 9427 штук боєприпасів різного калібру до різної зброї та 294 спеціальних засоби, серед яких 177 газових пістолетів та револьверів, 117 пістолетів для відстрілу гумовими кулями. Вилучене відправлено на експертизи, за результатами яких зброю утилізують або зареєструють згідно із законодавством.