  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Моторошна ДТП у Києві: біля Індустріального мосту автомобіль влетів у стовп

    • 1 Сiчня, 22:13
    • Розсилка

    Водій «Славути» на високій швидкості вилетів з дороги на зупинку громадського транспорту і врізався в стовп.

    Сьогодні, 1 січня, неподалік Індустріального мосту сталася трагедія. Автомобіль на великій швидкості вилетів з дороги і розбився о стовп.

    Жінку-пасажира 1988 р.н. викинуло з авто. Вона померла на місці.

    Водія, близько 30 років, в критичному стані, з важкими травмами госпіталізували в реанімацію 17 лікарні.

    З жінки злетіли високі чоботи. З чоловіки прямо в салоні авто зірвало щільно зашнуровані черевики.

    На місці працювала поліція і оперативно-слідча група. Ведуться слідчі дії.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Моторошна ДТП у Києві: біля Індустріального мосту автомобіль влетів у стовп
    Моторошна ДТП у Києві: біля Індустріального мосту автомобіль влетів у стовп
    Моторошна ДТП у Києві: біля Індустріального мосту автомобіль влетів у стовп
    Моторошна ДТП у Києві: біля Індустріального мосту автомобіль влетів у стовп
    Моторошна ДТП у Києві: біля Індустріального мосту автомобіль влетів у стовп
    Моторошна ДТП у Києві: біля Індустріального мосту автомобіль влетів у стовп
    Моторошна ДТП у Києві: біля Індустріального мосту автомобіль влетів у стовп
    Моторошна ДТП у Києві: біля Індустріального мосту автомобіль влетів у стовп
    Моторошна ДТП у Києві: біля Індустріального мосту автомобіль влетів у стовп
    Моторошна ДТП у Києві: біля Індустріального мосту автомобіль влетів у стовп
    Моторошна ДТП у Києві: біля Індустріального мосту автомобіль влетів у стовп
    Моторошна ДТП у Києві: біля Індустріального мосту автомобіль влетів у стовп
    Моторошна ДТП у Києві: біля Індустріального мосту автомобіль влетів у стовп

    Джерело: dtp.kiev.uа

    Читайте також
    ДТП
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ