Моторошна ДТП у Києві: біля Індустріального мосту автомобіль влетів у стовп

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Водій «Славути» на високій швидкості вилетів з дороги на зупинку громадського транспорту і врізався в стовп.

Сьогодні, 1 січня, неподалік Індустріального мосту сталася трагедія. Автомобіль на великій швидкості вилетів з дороги і розбився о стовп.

Жінку-пасажира 1988 р.н. викинуло з авто. Вона померла на місці.

Водія, близько 30 років, в критичному стані, з важкими травмами госпіталізували в реанімацію 17 лікарні.

З жінки злетіли високі чоботи. З чоловіки прямо в салоні авто зірвало щільно зашнуровані черевики.

На місці працювала поліція і оперативно-слідча група. Ведуться слідчі дії.

Джерело: dtp.kiev.uа