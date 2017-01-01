На алеї Героїв Небесної Сотні можуть запустити рух транспорту
- Сьогодні, 13:09
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На перехресті з Хрещатиком, на колишній частині вулиці Інститутської, нанесли розмітку, повісили дорожні знаки і нову секцію світлофора
Про це пише у себе на сторінці у Facebook Іван Вербицький.
Де-факто частина вулиці Інститутської від Хрещатика до вулиці Ольгинської вважається пішоходною, хоча відповідних документів підписано не було. Саме на цій ділянці відбувались найтрагічніші події у лютому 2014 року.
«За три роки Віталій Кличко так і не спромігся видати розпорядження про перетворення алеї на пішохідну зону, тому формально вона досі проїзна», – пише Іван. Алеєю користуються й автівки, які під’їжджають до готелю «Україна».
Раніше «Главком» повідомляв про те, що комунальники облаштували пішохідний перехід з різнокольорової бруківки біля виходу зі станції метро «Хрещатик».