На алеї Героїв Небесної Сотні можуть запустити рух транспорту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майдан Незалежності

На перехресті з Хрещатиком, на колишній частині вулиці Інститутської, нанесли розмітку, повісили дорожні знаки і нову секцію світлофора

Про це пише у себе на сторінці у Facebook Іван Вербицький.

Де-факто частина вулиці Інститутської від Хрещатика до вулиці Ольгинської вважається пішоходною, хоча відповідних документів підписано не було. Саме на цій ділянці відбувались найтрагічніші події у лютому 2014 року.

«За три роки Віталій Кличко так і не спромігся видати розпорядження про перетворення алеї на пішохідну зону, тому формально вона досі проїзна», – пише Іван. Алеєю користуються й автівки, які під’їжджають до готелю «Україна».

Раніше «Главком» повідомляв про те, що комунальники облаштували пішохідний перехід з різнокольорової бруківки біля виходу зі станції метро «Хрещатик».