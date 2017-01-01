На Борщагівці спіймали дезертира



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік кілька разів самовільно залишав службу та ігнорував накази командира, але від столичних дільничних офіцерів йому втекти не вдалося.

Під час відпрацювання території району в одному з хостелів увагу правоохоронців привернув чоловік, який надав копію посвідчення учасника бойових дій. При перевірці поліцейські з’ясували, що чоловік знаходиться у розшуку як дезертир.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Розуміючи, що його зараз затримують, чоловік кинувся бігти, але дільничні офіцери наздогнали втікача та доставили до управління поліції.

Затриманий розповів, що десять років провів за гратами за вчинення крадіжок та грабежу. Після звільнення з місць позбавлення волі вирішив піти служити до Збройних Сил України. Згодом він кілька разів залишав частину.

Затриманого передали працівникам військової служби правопорядку, які в подальшому передадуть його ініціатору розшуку – Військовій прокуратурі у Запорізькій області.

Правоохоронці перевіряють інформацію про причетність затриманого до вчинення злочинів на території столиці.