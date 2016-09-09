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    На Будинку профспілок розгорнули банер «Свобода наша релігія» (фото)

    • Сьогодні, 21:36
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    Величезний банер сховав фасад будинку

    На столичному Будинку профспілок, що постраждав від пожежі під час Революції гідності, розгорнули величезний банер «Freedom is our religion» («Свобода наша релігія», -«Главком»).

    У Києві посеред Хрещатику на Будинок профспілок монтажники натягнули величезний банер. Очевидно, таким чином, столичні комунальники готуються до Євробачення.

    Зазначимо, що раніше вже анонсували зміни зовнішнього вигляду будівлі напередодні проведення у Києві пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

    «Зняли розірвану марлю-ганчірку з Профспілок... для того, щоби донести щось важливе. Незабаром», - повідомляв керівний партнер компанії CFC Consulting, яка виграла тендер на здійснення комунікації під час «Євробачення», Геннадій Курочка.

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    На Будинку профспілок розгорнули банер «Свобода наша релігія» (фото)
    На Будинку профспілок розгорнули банер «Свобода наша релігія» (фото)
    На Будинку профспілок розгорнули банер «Свобода наша релігія» (фото)
    На Будинку профспілок розгорнули банер «Свобода наша релігія» (фото)
    На Будинку профспілок розгорнули банер «Свобода наша релігія» (фото)
    На Будинку профспілок розгорнули банер «Свобода наша релігія» (фото)

    Як раніше повідомляв «Главком», у Києві посеред Хрещатику на Будинок профспілок монтажники натягують величезний банер.

    Також на Майдані Незалежності в Києві встановили великі літери - напис-логотип міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення», який зовсім скоро відбудеться в Києві.

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    Євробачення Київ Свобода Будинок профспілок релігія
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