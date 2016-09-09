На Будинку профспілок розгорнули банер «Свобода наша релігія» (фото)

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Величезний банер сховав фасад будинку

На столичному Будинку профспілок, що постраждав від пожежі під час Революції гідності, розгорнули величезний банер «Freedom is our religion» («Свобода наша релігія», -«Главком»).

У Києві посеред Хрещатику на Будинок профспілок монтажники натягнули величезний банер. Очевидно, таким чином, столичні комунальники готуються до Євробачення.

Зазначимо, що раніше вже анонсували зміни зовнішнього вигляду будівлі напередодні проведення у Києві пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

«Зняли розірвану марлю-ганчірку з Профспілок... для того, щоби донести щось важливе. Незабаром», - повідомляв керівний партнер компанії CFC Consulting, яка виграла тендер на здійснення комунікації під час «Євробачення», Геннадій Курочка.

Як раніше повідомляв «Главком», у Києві посеред Хрещатику на Будинок профспілок монтажники натягують величезний банер.

Також на Майдані Незалежності в Києві встановили великі літери - напис-логотип міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення», який зовсім скоро відбудеться в Києві.