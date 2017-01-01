На Центральному залізничному вокзалі пройде різдвяний флешмоб

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Артисти капели бандуристів виконають колядки та щедрівки.

У понеділок, 9 січня, о 14.00 артисти Національної заслуженої капели бандуристів України ім. Г. Майбороди в холі Центрального залізничного вокзалу влаштують музичний різдвяний флешмоб з співом колядок та щедрівок. Про це повідомляється в групі флебмоба в соцмережі Facebook.

Колектив запрошує всіх бажаючих разом з сім'ями і друзями заспівати разом з ними. Спів буде супроводжуватися акомпанементом бандури та інших народних інструментів.

Продовження флешмобу відбудеться в середу, 11 січня, о 15.00 в холі терміналу A аеропорту «Жуляни», де артисти капели разом зі своїми сім'ями і друзями співатимуть колядки для іноземних гостей і українців, які повертаються додому або відбувають за кордон.

Джерело: Сегодня