На День Києва громадський транспорт буде працювати за спеціальним графіком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На час святкування Дня Києва та Дня столиці 27-28 травня громадський транспорт змінить роботу

Під час святкування Дня Києва та Дня столиці 27-28 травня громадський транспорт змінить роботу відповідно до програми проведення загальноміських заходів. Про це повідомляють у КП «Київпастранс».

27 травня орієнтовно з 8:00 до 15:30 на час проведення легкоатлетичного заходу «Kyiv Euro Marathon 2017» (за маршрутом: НСК «Олімпійський» – вул. Саксаганського – вул. Шота Руставелі – вул. Жилянська – вул. Велика Васильківська (до вул. Івана Кудрі) – вул. Велика Васильківська – вул. Фізкультури – НСК «Олімпійський») змінять роботу автобуси і тролейбуси, що курсуватимуть так:

автобуси № 5 – у напрямку залізничного вокзалу від вул. Ізюмської до вул. Ямської за діючою трасою, далі – вул. Казимира Малевича, Короленківська, Тарасівська, далі за діючим маршрутом;

– у напрямку залізничного вокзалу від вул. Ізюмської до вул. Ямської за діючою трасою, далі – вул. Казимира Малевича, Короленківська, Тарасівська, далі за діючим маршрутом; автобуси № 20 – від житлового масиву Корчувате до ст. м «Либідська»;

– від житлового масиву Корчувате до ст. м «Либідська»; тролейбуси № 1 – від вул. Маршальської до ст. м «Либідська»;

від вул. Маршальської до ст. м «Либідська»; тролейбуси № 12 – на ділянках від вул. Смолича до ст. м «Либідська» та від залізничного вокзалу до Ботанічного саду (за тролейбусним маршрутом № 14 «Ботанічний сад»);

– на ділянках від вул. Смолича до ст. м «Либідська» та від залізничного вокзалу до Ботанічного саду (за тролейбусним маршрутом № 14 «Ботанічний сад»); тролейбуси № 40 – від вул. Кадетський гай до вул. Волгоградської.

Додатково на період внесення змін в роботу тролейбусів № 40 організовано автобусний маршрут № 40ТР (орієнтовно з 8:00 до 16:00) за маршрутом «Залізничний масив – вулиця Жилянська» за трасою: вул. Волгоградська – вул. Солом’янська – вул. Протасів яр – вул. Івана Федорова – вул. Короленківська – вул. Тарасівська – вул. Жилянська – вул. Антоновича – вул. Івана Федорова – вул. Протасів яр – вул. Солом’янська – вул. Волгоградська. Пасажири автобусів маршруту № 40ТР мають право користуватися місячними проїзними квитками, придбаними для проїзду в тролейбусі.

На час проведення легкоатлетичного заходу «Kyiv Euro Marathon 2017» відміняється зупинка «НСК «Олімпійський» на вул. Жилянській для тролейбусів маршрутів №№ 3, 12, 14, 40 і автобусів маршруту № 40ТР, 69.

27 травня орієнтовно з 8:00 до 18:00 під час проведення міжнародних змагань з велосипедного спорту «Race Horizon Park Maidan 2017» за маршрутом (Європейська площа – вул. Хрещатик – б-р Тараса Шевченка – просп. Перемоги – розворот в районі ст. м «Нивки» – просп. Перемоги – б-р Тараса Шевченка – вул. Хрещатик – Європейська площа) призупинять рух автобусів № 24, тролейбусів № 7, № 39 та організують роботу зі змінами автобусів і тролейбусів, які рухатимуться:

автобуси № 2 – від вул. Булгакова до вул. Гарматної за діючим маршрутом, далі – вул. Виборзька – вул. Вадима Гетьмана – вул. Борщагівська – вул. Гарматна – б-р Вацлава Гавела, далі за діючим маршрутом;

– від вул. Булгакова до вул. Гарматної за діючим маршрутом, далі – вул. Виборзька – вул. Вадима Гетьмана – вул. Борщагівська – вул. Гарматна – б-р Вацлава Гавела, далі за діючим маршрутом; автобуси № 114 – від вул. Милославської до стадіону «Динамо» ім. В. Лобановського;

– від вул. Милославської до стадіону «Динамо» ім. В. Лобановського; автобуси № 118 – від ст. м «Чернігівська» до ст. м «Палац спорту;

– від ст. м «Чернігівська» до ст. м «Палац спорту; тролейбуси № 5 – від вул. Білицької до ст. м «Нивки»;

– від вул. Білицької до ст. м «Нивки»; тролейбуси № 8, № 9, № 17 – відповідно від вул. Смілянської, аеропорту «Київ», пл. Космонавтів до залізничного вокзалу Південний.

28 травня орієнтовно з 8:00 до 16:00 під час проведення міжнародних змагань «Race Horizon Park Classic 2017» з велосипедного спорту на шосе (за маршрутом: вул. Грінченка – вул. Кіровоградська – просп. Валерія Лобановського – вул. Головка – вул. Солом’янська – вул. Протасів Яр – вул. Миколи Грінченка) призупинено рух автобусів № 19, та буде організовано проїзд транспорту маршрутах:

автобусів № 5 – від залізничного вокзалу до вул. Антоновича за діючою трасою, далі вул. Тверська – вул. Велика Васильківська, далі за діючим маршрутом;

– від залізничного вокзалу до вул. Антоновича за діючою трасою, далі вул. Тверська – вул. Велика Васильківська, далі за діючим маршрутом; автобусів № 12 – від залізничного вокзалу до вул. Механізаторів за діючим маршрутом, далі вул. Солом’янська – вул. Волгоградська (до кінцевої зупинки тролейбусного маршруту № 3 «Залізничний масив»);

– від залізничного вокзалу до вул. Механізаторів за діючим маршрутом, далі вул. Солом’янська – вул. Волгоградська (до кінцевої зупинки тролейбусного маршруту № 3 «Залізничний масив»); тролейбусів № 40 – від Кадетського гаю до Залізничного масиву (вул. Волгоградська);

– від Кадетського гаю до Залізничного масиву (вул. Волгоградська); тролейбусів № 42 – від вул. Дегтярівської до Севастопольської площі.

28 травня орієнтовно з 8:00 до 15:00 під час проведення 25-го спортивно-благодійного «Пробігу під каштанами» (за маршрутом: Михайлівська площа – Володимирський проїзд – Софійська площа – вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності), внесено зміни, за якими транспорт рухатиметься:

тролейбуси № 6 – від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська»;

– від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська»; тролейбуси № 16, № 18 – відповідно від вул. Щусєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

– відповідно від вул. Щусєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу; автобуси № 24 – від музею історії України у Другій Світовій війні до Європейської площі.

Автобуси № 114 організовано на двох ділянках:

від вул. Милославської до стадіону «Динамо» ім. В. Лобановського;

від залізничного вокзалу «Центральний» до ст. м «Площа Льва Толстого».

Час роботи фунікулера 27 та 28 травня продовжено до 23:30.