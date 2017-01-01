На дорогах столиці встановлено чотири тисячі відеокамери

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В Києві встановили 4 тисячі відеокамер для посилення безпеки громадян та відслідковування транспортних потоків та розпізнавання автомобільних знаків.

В рамках системи «Безпечне місто» в Києві встановили 4 тис. камер відеоспостереження. Про це у Facebook написав заступник голови Київської міської державної адміністрації Ілля Сагайдак.

Він уточнив, що за два місяці на об’єктах соціальної інфраструктури міста (школах, дитсадках, поліклініках, лікарнях, музеях і театрах) встановили 3423 камери, ще 339 – в центрі міста і на автомобільних мостах через Дніпро. Окрім того, на головній площі столиці встановлена камера з оглядом в 360 градусів.

Оскільки камери оснащені функцією розпізнавання автомобільних знаків, це дає можливість забезпечити і безперервний контроль транспортних потоків, і пошук викрадених автомобілів, повідомив Сагайдак. Для обробки і управління системи відкриті міський дата-центр і ситуаційний центр.

В найближчій перспективі – встановлення ще 4 тисячи смарт-камер.

Джерело: Вголос