На два з половиною місяці в Києві запроваджують «сезон тиші»

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Фото: Станіслав Груздєв, «Главком» «Сезон тиші» у Києві

Із 1 квітня до 15 червня триватиме «сезон тиші» на період масового розмноження диких тварин

Із метою здійснення охорони середовища існування, умов розмноження та шляхів міграції диких тварин, на період їх масового розмноження, з 1 квітня до 15 червня триватиме «сезон тиші». Про це повідомляє Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА.

Так, відповідно до статті 39 Закону України «Про тваринний світ» підприємства, установи, організації і громадяни при здійсненні будь-якої діяльності, що впливає або може вплинути на стан тваринного світу, зобов’язані забезпечувати охорону середовища існування, умов розмноження та шляхів міграції тварин.

Отже, забороняється проведення робіт і заходів у природному середовищі, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (стрільба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах).

За порушення цих вимог винних осіб буде притягнено до відповідальності згідно зі ст. 87 КУпАП та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу від тридцяти до п’ятдесяти, а на посадових осіб – від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.