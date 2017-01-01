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    На двух столичних проспектах буде перекрито рух автотранспорту

    • Сьогодні, 09:21
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    5 червня рух транспорту на проспекті Свободи та Відрадному буде частково обмежено

    У понеділок, 5 червня рух транспорту на проспекті Свободи та Відрадному буде частково обмежено у зв’язку з фрезеруванням дорожнього покриття.

    Про це інформують у КК «Київавтодор», повідомляє «Главком».

    Так, рух транспорту буде обмежено:

    Комунальна корпорація «Київавтодор» закликає водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

    Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, що робитиме столична влада для зменшення заторів на дорогах міста.

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