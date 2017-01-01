На двух столичних проспектах буде перекрито рух автотранспорту
- Сьогодні, 09:21
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5 червня рух транспорту на проспекті Свободи та Відрадному буде частково обмежено
У понеділок, 5 червня рух транспорту на проспекті Свободи та Відрадному буде частково обмежено у зв’язку з фрезеруванням дорожнього покриття.
Про це інформують у КК «Київавтодор», повідомляє «Главком».
Так, рух транспорту буде обмежено:
- з 08:00 до 17:00 на проспекті Відрадному на перехресті з бульваром Вацлава Гавела;
- з 09:00 до 17:00 на просп. Свободи на ділянці від просп. В. Порика до вул. Світлицького.
Комунальна корпорація «Київавтодор» закликає водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.
Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, що робитиме столична влада для зменшення заторів на дорогах міста.