На двух столичних проспектах буде перекрито рух автотранспорту

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5 червня рух транспорту на проспекті Свободи та Відрадному буде частково обмежено

У понеділок, 5 червня рух транспорту на проспекті Свободи та Відрадному буде частково обмежено у зв’язку з фрезеруванням дорожнього покриття.

Про це інформують у КК «Київавтодор», повідомляє «Главком».

Так, рух транспорту буде обмежено:

з 08:00 до 17:00 на проспекті Відрадному на перехресті з бульваром Вацлава Гавела;

з 09:00 до 17:00 на просп. Свободи на ділянці від просп. В. Порика до вул. Світлицького. Читайте також У Києві частково обмежать рух транспорту на Московському мосту Сьогодні, 05:20



Комунальна корпорація «Київавтодор» закликає водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, що робитиме столична влада для зменшення заторів на дорогах міста.