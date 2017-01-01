На Гостомельському шосе вісім машин переїхали киянина
- Сьогодні, 19:05
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У ніч на неділю, 22 січня, у Києві сталася моторошна аварія, у результаті якої загинула людина.
Про це повідомив журналіст Влад Антонов у соціальній мережі Facebook.
Згідно з інформацією, близько опівночі на Гостомельській трасі автомобіль марки Daewoo збив пішохода, який вибіг на шосе.
Після цього, потерпілого переїхали ще сім автомобілів, протягнувши тіло близько півсотні метрів.
У результаті на місці смертельної дорожньо-транспортної пригоди залишилися всього три учасники події та свідок.
Джерело: Znaj.ua