На Хрещатику закриють підземний перехід

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Вперше на головній вулиці України з'явився наземний перехід

Такі зміни в ПДР були внесені через заплановану міською владою реконструкції підземного пішохідного переходу.

Судячи з оприлюднених кадрам, на додачу до світлофора на перехресті, який встановили ще в березні, столичні комунальні служби нанесли відповідні розмітки жовтого кольору.

Регульований наземний перехід через Хрещатик, а також вулиця Богдана Хмельницького, введено тимчасово, в якості експерименту, поки буде виконуватися реконструкція підземного переходу на цій ділянці.

Джерело: politeka.net