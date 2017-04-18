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    На Хрещатику закриють підземний перехід

    • Сьогодні, 08:02
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    Вперше на головній вулиці України з'явився наземний перехід

    Такі зміни в ПДР були внесені через заплановану міською владою реконструкції підземного пішохідного переходу.

    Судячи з оприлюднених кадрам, на додачу до світлофора на перехресті, який встановили ще в березні, столичні комунальні служби нанесли відповідні розмітки жовтого кольору.

    Регульований наземний перехід через Хрещатик, а також вулиця Богдана Хмельницького, введено тимчасово, в якості експерименту, поки буде виконуватися реконструкція підземного переходу на цій ділянці.

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    Джерело: politeka.net

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