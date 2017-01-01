На Київщині бійця Національної гвардії порізали ножем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нападника затримано

Сьогодні вночі о 00.10 годині до чергової частини Ірпінського відділу поліції надійшло повідомлення від медичного працівника районної лікарні про те, що до них доправлено 25-річного жителя Ірпеня з проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Встановлено, що 25-річний боєць Нацгвардії, пізно ввечері вигулюючи біля будинку свою собаку, зробив зауваження компанії молодих людей, які гучно відпочивали. Натомість один з молодчиків спочатку пирнув ножем четверолапого, який став на захист свого господаря, а потім наніс ножове поранення у живіт чоловікові.

Під час проведення невідкладних оперативних заходів працівники Ірпінського відділу поліції встановили та затримали осіб, причетних до скоєння даного злочину. Ними виявилися молоді місцеві жителі. Встановлено, що ножове поранення наніс один з молодиків, двоє інших – опитані працівниками поліції як свідки.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Загалом, до поліції Київщини упродовж доби надійшло 4 повідомлення про нанесення ножових поранень, також понад 100 повідомлень про сімейні сварки. В усіх випадках конфлікти та непорозуміння виникали на ґрунті вживання алкогольних напоїв. За всіма зареєстрованими фактами поліція області проводить відповідні перевірки.