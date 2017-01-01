На Київщині чиновників затримали на хабарі 32 тис. грн

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Затримання хабарників на Київщині

Хабарникам загрожує позбавлення волі строком до 10 років

Правоохоронці Київської області викрили керівника регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області та його заступника.

Про це повідомила речник генерального прокурора України Лариса Сарган.

Службовці вимагали та отримали від приватного підприємця 32 тисячі гривень неправомірної вигоди за підписання акту звірки щодо відсутності заборгованості перед регіональним відділенням Фонду державного майна України по сплаті орендної плати за договорами оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, що належить до державної власності.