На Київщині чиновників затримали на хабарі 32 тис. грн
- Сьогодні, 09:00
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Хабарникам загрожує позбавлення волі строком до 10 років
Правоохоронці Київської області викрили керівника регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області та його заступника.
Про це повідомила речник генерального прокурора України Лариса Сарган.
Службовці вимагали та отримали від приватного підприємця 32 тисячі гривень неправомірної вигоди за підписання акту звірки щодо відсутності заборгованості перед регіональним відділенням Фонду державного майна України по сплаті орендної плати за договорами оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, що належить до державної власності.
Під час отримання неправомірної вигоди зловмисників затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище) КК України.
На даний час проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання затриманим особам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Довідково: санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.