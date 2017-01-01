На Київщині чоловік через ревнощі ледь не вбив власного брата



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

До чергової частини Фастівського відділення поліції надійшло повідомлення від жителя села Дорогинка про те, що за місцем його проживання він завдав ножового поранення своєму старшому брату. На місце пригоди одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції.

З’ясувалося, що під час спільного розпиття спиртних напоїв виникла сварка через дружину старшого брата, оскільки молодший проявляв цікавість до неї. 26-річний чоловік схопив кухонного ножа та завдав двох ударів ножем в ділянку грудної порожнини 30-річному конкурентові.

Чоловіка було доправлено каретою швидкої допомоги до Фастівської центральної районної лікарні. Правоохоронці затримали молодика, який визнав свою провину. Речові докази вилучено.

Джерело: Магнолія ТВ