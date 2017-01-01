На Київщині молодики заради розваги споїли дитину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У смт. Іванків троє молодчиків запропонували двом школярам випити оковитої. В результаті чого 13-річний хлопчик з алкогольною інтоксикацією знаходиться в лікарні, де за його життя борються медики.

Двоє друзів поверталися з футболу, коли компанія незнайомців, які розпивали алкогольні напої, запропонувала їм приєднатись. Один з них залишився з молодиками. Через деякий час хлопчик повернувся додому і знепритомнів прямо на порозі.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Вкрай перелякані батьки одразу привезли його до лікарні. Там медики діагностували алкогольне сп’яніння 1,6 проміле та синці на ногах. Хлопчик стверджує, що його побили невідомі і залили йому до рота якусь гірку рідину.

Працівники Іванківського відділення поліції під час проведення невідкладних оперативних заходів встановили осіб, причетних до скоєння даного правопорушення. Ними виявилися місцеві жителі – двоє 24-х та один 25-річного віку.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.304 (Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі строком до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Наразі працівники поліції встановлюють всі обставини правопорушення, призначені всі необхідні експертизи. Досудове слідство триває.