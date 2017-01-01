На Київщині наркомани-грабіжники зарубали свою жертву

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До чергової частини Таращанського відділення поліції надійшло повідомлення про виявлення в лісі тіла 46-річного жителя села Чернин, який проживав неподалік.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники управління карного розшуку главку поліції Київщини спільно з оперативниками таращанської та миронівської поліції встановили осіб причетних до вбивства чоловіка. Ними виявилися двоє наркозалежних молодиків, які раніше вже притягались до кримінальної відповідальності.

З’ясувалося, що 34-річний житель міста Біла Церква за попередньою змовою з 30-річним мешканцем міста Козятин, Вінницької області, намагалися скоїти крадіжку з будинку потерпілого. Однак, господар став їм на заваді і, захищаючи свою домівку, він прогнав непроханих гостей. Зловмисники схватили сокиру та завдали нею кілька ударів чоловікові по голові, внаслідок чого той помер одразу.

Після цього злочинці повернулись до помешкання потерпілого та викрали звідти побутову техніку, електроінструменти та інше майно, яке одразу ж продали, а на виручені гроші придбали наркотики. Наступного дня молодший з кримінального дуету через передозування наркотиками помер.

Працівники поліції затримали іншого учасника злочину та, у зв’язку з погіршенням його стану здоров’я через наркозалежність, доправили на лікування у спеціальний медичний заклад.

Правоохоронці перевіряють чоловіків на причетність до скоєння інших злочинів. Досудове слідство триває.

Джерело: Столичний сайт