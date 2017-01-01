На Київщині поліцейський отримував хабарі на банківську картку

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У столиці судитимуть поліцейського-хабарника

Прокуратурою міста Києва завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно одного з керівників районного підрозділу національної поліції в Київській області, впійманого на хабарництві.

Про це інформує сайт столичної прокуратури, повідомляє « Главком ».

Як вже повідомлялось, заступник начальника Баришівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ НП в Київській області вимагав від представника приватної фірми неправомірну вигоду у вигляді талонів на тонну бензину вартістю понад 22 тис. гривень, за неперешкоджання його законній підприємницької діяльності.

Зловмисника було затримано 4 квітня 2017 року одразу після отримання ним предмету хабара.

Наразі обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368 КК України скеровано до суду для розгляду по суті. Хабарнику загрожує покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із конфіскацією майна.