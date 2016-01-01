На Київщині поліція виявила підпільне казино (ФОТО)

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Заклад знаходився у місті Васильків, Київської області. Його діяльність забезпечувало понад 15 осіб.

Слідчі під час обшуку вилучили столи для гри в покер, електронні рулетки, ігрові автомати, готівку, оргтехніку та чорнові записи адміністрації закладу.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Головне слідче управління Національної поліції України провело санкціонований обшук у приміщенні, де надавались послуги незаконного грального бізнесу. Слідчі дії проводились у межах відкритих кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів) та ч. 1 ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.

Під час проведення обшуку казино надавало свої послуги для більш ніж десяти гравців.

Слідчі з приміщення вилучили столи для гри в покер, електронні рулетки, ігрові автомати та оргтехніку. Крім того, готівку та чорнові записи адміністрації закладу.

Відповідаючи на запитання поліції, фактично всі працівники казино повідомили, що працюють перший день або «на стажуванні». Це свідчить про те, що обслуговуючий персонал був добре проінструктований щодо порядку надання відповідей на запитання правоохоронців.

Організаторів казино вже встановлено. З ними поліція проводить необхідні слідчі дії. Крім того, за їх місцем проживання та в офісному приміщенні проведено обшуки. У результаті – слідчі виявили ключі та документи на автомобіль «Тойота», який був предметом розіграшу у казино.

Поліція вживає заходів для встановлення всіх причетних до такого «бізнесу». Вилучені речі направлені на проведення експертизи. Досудове розслідування триває.



