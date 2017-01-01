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    На Київщині поліція збила дідуся

    • Сьогодні, 10:58
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    У Рокитному співробітники поліції на швидкості збили пішохода, який дивом вцілів

    У смт Рокитне на Київщині сталася аварія за участю поліції. Стражі порядку на швидкості збили дідуся, який дивом вцілів.

    Відео опублікували у спільноті «Дорожній контроль Україна» у Facebook.

    Зазначається, що постраждалий чоловік похилого віку залишився живим, але отримав травми голови та зламав обидві ноги. У спільноті пишуть, що справу намагаються «зам'яти».

    На відео з відеореєстратора можна побачити, що автівка правоохоронців рухалась на високій швидкості по зустрічній смузі.


    Джерело: Znaj.ua

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