На Київщині провели навчання для спецпризначенців

На Київщині рота спецпризначенців і рота снайперів окремого полку президента України провели планові навчання за експериментальною програмою підготовки. Про це повідомляє Військове телебачення України.

Згідно з повідомленням, програма включає заняття з тактичної стрільби, бойового альпінізму, рукопашного бою, десантування з автомобіля на ходу.

«Бійці також відпрацьовують захоплення будівель, охорону важливих осіб, а також роботу в снайперських групах», - йдеться у повідомленні.



