На Київщині провели навчання для спецпризначенців
- Сьогодні, 21:26
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Військові навчання
Снайпери окремого полку президента України також приймали участь
Бійці відпрацьовували захоплення будівель, охорону важливих осіб, а також роботу в снайперських групах.
На Київщині рота спецпризначенців і рота снайперів окремого полку президента України провели планові навчання за експериментальною програмою підготовки. Про це повідомляє Військове телебачення України.
Згідно з повідомленням, програма включає заняття з тактичної стрільби, бойового альпінізму, рукопашного бою, десантування з автомобіля на ходу.
«Бійці також відпрацьовують захоплення будівель, охорону важливих осіб, а також роботу в снайперських групах», - йдеться у повідомленні.
Джерело: Тиждень