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    На Київщині провели навчання для спецпризначенців

    • Сьогодні, 21:26
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    Військові навчання
    Військові навчання

    Снайпери окремого полку президента України також приймали участь

    Бійці відпрацьовували захоплення будівель, охорону важливих осіб, а також роботу в снайперських групах.

    На Київщині рота спецпризначенців і рота снайперів окремого полку президента України провели планові навчання за експериментальною програмою підготовки. Про це повідомляє Військове телебачення України.

    Згідно з повідомленням, програма включає заняття з тактичної стрільби, бойового альпінізму, рукопашного бою, десантування з автомобіля на ходу.

    «Бійці також відпрацьовують захоплення будівель, охорону важливих осіб, а також роботу в снайперських групах», - йдеться у повідомленні.


    Джерело: Тиждень

    Київщина навчання
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