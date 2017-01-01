На Київщині п'яний водій легковика влетів у фуру (фото)
- Сьогодні, 09:10
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ДТП на трасі Київ-Ковель
Зіткнення сталося на трасі Київ-Ковель, водій отримав травми ніг
Під Києвом сталася чергова п'яна ДТП. Водій автомобіля «Хонда», виїжджаючи з Гостомеля на трасу Київ-Ковель, не пропустив фуру та скоїв зіткнення.
Як виявилося, водій «Хонди» знаходився в нетверезому стані.
Чоловіка госпіталізували з травмами обох ніг. На місці працювала слідчо-оперативна група і патруль поліції.
Нагадаємо, що декілька днів тому в столиці розгніваний клієнт кинувся під колеса таксі.
Джерело: Сегодня