На Київщині п'яний водій легковика влетів у фуру (фото)

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ДТП на трасі Київ-Ковель

Зіткнення сталося на трасі Київ-Ковель, водій отримав травми ніг

Під Києвом сталася чергова п'яна ДТП. Водій автомобіля «Хонда», виїжджаючи з Гостомеля на трасу Київ-Ковель, не пропустив фуру та скоїв зіткнення.

Як виявилося, водій «Хонди» знаходився в нетверезому стані.

Чоловіка госпіталізували з травмами обох ніг. На місці працювала слідчо-оперативна група і патруль поліції.

Нагадаємо, що декілька днів тому в столиці розгніваний клієнт кинувся під колеса таксі.

Джерело: Сегодня