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    На Київщині рятувальники витягнули із замету «швидку» (ФОТО)

    • Сьогодні, 11:32
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    У Київській області рятувальники надали допомогу з буксирування швидкої допомоги

    10 січня до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що потрібна допомога із буксирування карети швидкої медичної допомоги, яка застрягла в сніговому заметі у селі Прибірськ Іванківського району.

    Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Київській області.

    На місце пригоди виїхав черговий караул 41-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

    Після прибуття рятувальники встановили, що швидка медична допомога не може самостійно виїхати з узбіччя дороги. Рятувальники за допомогою троса витягнули «швидку». Допомогу хворим було надано вчасно.

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    На Київщині рятувальники витягнули із замету «швидку» (ФОТО)
    На Київщині рятувальники витягнули із замету «швидку» (ФОТО)
    На Київщині рятувальники витягнули із замету «швидку» (ФОТО)
    На Київщині рятувальники витягнули із замету «швидку» (ФОТО)

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