На Київщині рятувальники витягнули із замету «швидку» (ФОТО)

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У Київській області рятувальники надали допомогу з буксирування швидкої допомоги

10 січня до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що потрібна допомога із буксирування карети швидкої медичної допомоги, яка застрягла в сніговому заметі у селі Прибірськ Іванківського району.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Київській області.

На місце пригоди виїхав черговий караул 41-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Після прибуття рятувальники встановили, що швидка медична допомога не може самостійно виїхати з узбіччя дороги. Рятувальники за допомогою троса витягнули «швидку». Допомогу хворим було надано вчасно.