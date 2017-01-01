На Київщині сталася жахлива аварія: троє п’яних підлітків у реанімації, один загинув

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження

31-річний водій, який керував автомобілем «Subaru», не впорався з керуванням та скоїв наїзд на дерево. Про це повідомив відділ комунікації поліції Київської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася пізно ввечері на автодорозі Баришівка-Перемога, поблизу села Гостролуччя. Автомобіль рухався заокругленою ділянкою дороги, водій не зміг утримати керма та врізався в дерево. До реанімаційного відділення місцевої лікарні госпіталізовано трьох неповнолітніх, потерпілих у ДТП. У них діагностовано алкогольне сп’яніння та травми різних ступенів тяжкості. А ось водія та ще двох пасажирів автомобіля, серед яких також був неповнолітній, врятувати, на жаль, не вдалося.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286 ч. 3 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Співробітники поліції закликають водіїв до неухильного дотримання Правил дорожнього руху. Перевищення безпечної швидкості та порушення правил маневрування на дорозі призводить до трагічних наслідків. І, звичайно, в жодному разі не можна сідати за кермо у стані алкогольного сп’яніння, наголошують поліцейські.

Джерело: brovary.net.ua