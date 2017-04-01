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    На Київщині у дружини мера Бучі вкрали позашляховик

    • Сьогодні, 14:09
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    Відкрито кримінальне провадження

    Автомобіть викрали на парковці біля аптеки. Власницею аптеки є Людмила Федорук – дружина мера Бучі, екс-регіонала Анатолія Федорука. Автомобіль Lexus RX 350 2010 року випуску викрали пообіді 7 квітня.

    Про це повідомили у прес-службі поліції Київської області.

    «За фактом угону відврите кримінальне провадження за ч. 3 с. 289, оскільки це дороге авто. Машина стояла на сигналізації», – повідомляє «Громаді Приірпіння» прес-секретар поліції Київщини Микола Жукович.

    За словами Жуковича, автомобіль дружини Федорука мав стандартне страхування ОСАГО (автоцивілка) і не мав КАСКО.

    Приблизна вартість автомобіля бізнесменки Федорук, згідно з інформацією на сайті auto.ria.com, – понад 30 тисяч доларів.

    Джерело: Громада Ірпіня

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