На Київщині у дружини мера Бучі вкрали позашляховик

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Відкрито кримінальне провадження

Автомобіть викрали на парковці біля аптеки. Власницею аптеки є Людмила Федорук – дружина мера Бучі, екс-регіонала Анатолія Федорука. Автомобіль Lexus RX 350 2010 року випуску викрали пообіді 7 квітня.

Про це повідомили у прес-службі поліції Київської області.

«За фактом угону відврите кримінальне провадження за ч. 3 с. 289, оскільки це дороге авто. Машина стояла на сигналізації», – повідомляє «Громаді Приірпіння» прес-секретар поліції Київщини Микола Жукович.

За словами Жуковича, автомобіль дружини Федорука мав стандартне страхування ОСАГО (автоцивілка) і не мав КАСКО.

Приблизна вартість автомобіля бізнесменки Федорук, згідно з інформацією на сайті auto.ria.com, – понад 30 тисяч доларів.

Джерело: Громада Ірпіня