На Київщині влада закликає громадян запастися водою

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Мер Броварів закликає зробити запаси. Відключення води можуть повторитися

6 квітня, протягом дня у Броварах вимикали водопостачання. Причиною стала аварія на каналізаційному колекторі.

Як зазначають свідки, обіцяна вода таки почала з’являтися у кранах близько 19:00. Однак незабаром міський голова повідомив на своїй сторінці у Фейсбуку: «Аварія складна, роботи тривають, найближчими днями можливі часткові відключення водопостачання. Ігор Сапожко закликав обов’язково зробити мінімальні запаси питної та технічної води».

Як написав міський голова, поки не було води у кранах, аварійні служби розчистили ділянку труби, яка обвалилась. Ремонтні роботи аварійна бригада продовжить після 2:00 ночі, коли знизиться водокористування в місті.

«Зважаючи, що аварія складна – сталося три провали труби діаметром 800 мм на ділянці від перехрестя бульвару Незалежності та вулиці Петлюри до вулиці Металургів – найближчі дні можливі часткові відключення водопостачання, тому обов’язково повинен бути мінімальний запас питної та технічної води», – повідомив у дописі Ігор Сапожко.

Міський голова вказує, що термін експлуатації наявної труби вже перевищує 40 років. Її стан не дозволяє проводити санацію чи ремонт. Тому спільно із фахівцями вирішили прокладати новий колектор – паралельно нинішній мережі.