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    На Київщині вночі згорів великий котедж

    • Сьогодні, 09:34
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    Пожежу гасили кілька годин, постраждав господар будинку

    В Ірпені на вихідних вночі загорівся двоповерховий житловий будинок. Рятувальників на місце події викликали 22 січня в 1:37, повідомляє ГСЧС Київської області.

    На момент прибуття пожежних вогонь охопив дах будинку і другий поверх. Пожежа була локалізована о 2:57 і ліквідовано о 05:05.

    В результаті пожежі було знищено повністю дах будинку і другий поверх, пошкоджено перший поверх. У пожежі власника будинку отримав травми - опіки спини і рук.

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    Причина та збитки пожежі встановлюються.

    Джерело: Сегодня

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