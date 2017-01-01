На Київщині вночі згорів великий котедж

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Пожежу гасили кілька годин, постраждав господар будинку

В Ірпені на вихідних вночі загорівся двоповерховий житловий будинок. Рятувальників на місце події викликали 22 січня в 1:37, повідомляє ГСЧС Київської області.

На момент прибуття пожежних вогонь охопив дах будинку і другий поверх. Пожежа була локалізована о 2:57 і ліквідовано о 05:05.

В результаті пожежі було знищено повністю дах будинку і другий поверх, пошкоджено перший поверх. У пожежі власника будинку отримав травми - опіки спини і рук.

Причина та збитки пожежі встановлюються.

Джерело: Сегодня