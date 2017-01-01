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    На Київщині вже тиждень шукають підлітка

    • Сьогодні, 11:08
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    Увага, розшук!

    У Київській області більше тижня розшукують 14-річного підлітка. Про це написали в групі «Пошук зниклих дітей» на сторінці у Facebook.

    Зниклий Віталій Мельник проживає в с. Кожухівка Васильківського району. Пішов з дому 3 травня і досі не повернувся.

    Прикмети: на вигляд 16 років, зріст 165 см, темно-русяве коротке волосся. Був одягнений в чорну куртку і светр, зелені шорти і чорні кросівки.

    Всіх, хто може надати будь-яку інформацію про місцезнаходження хлопця, просять зателефонувати за номером 050 500 63 34 (волонтер Олена) або в поліцію – 102.

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    Джерело: 44.ua

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