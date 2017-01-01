На Київщині вже тиждень шукають підлітка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Увага, розшук!

У Київській області більше тижня розшукують 14-річного підлітка. Про це написали в групі «Пошук зниклих дітей» на сторінці у Facebook.

Зниклий Віталій Мельник проживає в с. Кожухівка Васильківського району. Пішов з дому 3 травня і досі не повернувся.

Прикмети: на вигляд 16 років, зріст 165 см, темно-русяве коротке волосся. Був одягнений в чорну куртку і светр, зелені шорти і чорні кросівки.

Всіх, хто може надати будь-яку інформацію про місцезнаходження хлопця, просять зателефонувати за номером 050 500 63 34 (волонтер Олена) або в поліцію – 102.

Джерело: 44.ua