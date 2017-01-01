На Київщині за кілька днів ліквідовано близько 1,5 тисячі підприємців

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В цілому по Україні закрилося близько 10 тисяч ФОПів

Після введення податкових новацій, які змінюють форму оподаткування фізичних осіб-підприємців, їхня кількість почала стрімко зменшуватися.

Як повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot, з 27 грудня і до 4 січня закрилося 10 850 ФОП.

Примітно, що найбільше закрилося ФОП за цей період у найбільших і економічно активних містах і областях країни: в Київській (1401) та Харківській областях (1368). Також багато ліквідувалося ФОП у Дніпропетровській області – 980. Найменше поки що закривають ФОП у Тернопільській – 206 і Волинській – 217 областях, а також у Криму – 45 ФОП.

Але потрібно зазначити, що в останніх областях кількість зареєстрованих ФОП була спочатку невеликою.

Засновник OpenDataBot Олексій Іванкін висловив думку, що остаточно картину із закриттям ФОП можна буде спостерігати лише через кілька місяців.

Нагадаємо, станом на 2013 рік в Україні було зареєстровано 1280 тис. приватних підприємців. Нагадаємо, з 1 січня навіть ті ФОП, які не мають прибутку, зобов’язані сплачувати щомісяця єдиний соціальний внесок – 704 гривні.

Джерело: Рідна Київщіна