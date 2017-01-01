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    На Київщині загубився чоловік із розладом пам'яті

    • Сьогодні, 00:03
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    16 січня, у селі Чубинське, що в Бориспільському районі, на Київщині безвісти пропав чоловік.

    Згідно з інформацією, Володимир Іванович Войтенко страждає провалами в пам'яті і може втрачати орієнтацію. Відомо, що з собою зниклий не взяв ні документів, ні телефону.

    Прикмети: високий, худий. Був одягнений у темно-зелену куртку.

    «Якщо Ви бачили цю людину - терміново зателефонуйте, будь ласка, за номером: 050-469-99-32, 067-209-40-42. Віторія та Тимофій (діти)», - йдеться в повідомленні.

    Джерело: dtp.kiev.uа

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