На Київщині загубився чоловік із розладом пам'яті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

16 січня, у селі Чубинське, що в Бориспільському районі, на Київщині безвісти пропав чоловік.

Згідно з інформацією, Володимир Іванович Войтенко страждає провалами в пам'яті і може втрачати орієнтацію. Відомо, що з собою зниклий не взяв ні документів, ні телефону.

Прикмети: високий, худий. Був одягнений у темно-зелену куртку.

«Якщо Ви бачили цю людину - терміново зателефонуйте, будь ласка, за номером: 050-469-99-32, 067-209-40-42. Віторія та Тимофій (діти)», - йдеться в повідомленні.

Джерело: dtp.kiev.uа