На Київщині збірні силових структур у футбол грали (фоторепортаж)

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Фото прес-служби УДО Ліга Учасників АТО. Футбол

Чемпіонат з футболу серед команд «Ліги учасників АТО» на кубок героїв АТО

22 квітня у місті Вишневому на центральному стадіоні, в рамках Чемпіонату з футболу серед команд «Ліги Учасників АТО» на Кубок героїв АТО весняного сезону 2017 року, відбувся черговий матч Північного дивізіону.

На полі зустрілися збірні з футболу Управління державної охорони України та ФК «Легіон АТО» Збройних сил України.

На трибунах гравців підтримували керівники та бійці їхніх військових підрозділів, їхні родини та шанувальники футболу.

Матч завержився на користь команди Управління державної охорони України з рахунком 7:0.

Також, сьогодні, у місті Винники Львівської області на стадіоні імені Богдана Маркевича відбулось відкриття Західного дивізіону «Ліги Учасників АТО» на Кубок героїв АТО.

У відкритті взяли участь десять команд силових структур та правоохоронних органів західних областей України.

Результати 1 туру дивізіону «Захід» -

ФК «ЗТУ ВСП» м.Львів - ФК «Зірка» м.Рівне 2:4;

ФК «Легіон» м.Львів - ФК «Рівне АТО» м.Рівне 0:0;

ФК «Західний Кордон» м.Львів - ФК «5 ОБ НГУ» м.Вараш 2:0;

ФК «Волинь АТО» м.Луцьк - ФК «Зірка» м. Рівне 0:4

Чемпіонат було започатковано у 2015 році.

На сьогодні змагання набуло загальноукраїнського масштабу. Цього року в «Лізі Учасників АТО» беруть участь 56 команд учасників АТО діючих та колишніх представників силових відомств.