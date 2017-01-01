На Київщині знову підняли вартість проїзду у маршрутках
- Сьогодні, 09:26
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Питання щодо встановлення вартості проїзду в міських маршрутках розглянули під час чергового засідання виконавчого комітету.
До розмови долучилися перевізники Борисполя, які зверталися до влади ще в листопаді минулого року з приводу перегляду тарифів на проїзд у міському транспорті.
У результаті аналізу пасажиропотоку із камер спостереження усіх рейсів перевізники винесли на розгляд:
- ціну за проїзд – 4 гривні 50 копійок;
- возити двох пільговиків;
- зменшити вартість проїзду для школярів у навчальні дні до 3 гривень (з 7:30 до 20:00).
- Члени виконавчого комітету прийняли рішення про збільшення тарифів на пасажирські перевезення по місту, яке набере чинності з 27 березня та діятиме до кінця 2017 року.
Отже, вже наприкінці цього місяці вартість за проїзд становитиме 4 гривні 50 копійок.