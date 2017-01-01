  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    На Київщині знову підняли вартість проїзду у маршрутках

    • Сьогодні, 09:26
    • Розсилка

    Питання щодо встановлення вартості проїзду в міських маршрутках розглянули під час чергового засідання виконавчого комітету.

    До розмови долучилися перевізники Борисполя, які зверталися до влади ще в листопаді минулого року з приводу перегляду тарифів на проїзд у міському транспорті.

    У результаті аналізу пасажиропотоку із камер спостереження усіх рейсів перевізники винесли на розгляд:

    • ціну за проїзд – 4 гривні 50 копійок;
    • возити двох пільговиків;
    • зменшити вартість проїзду для школярів у навчальні дні до 3 гривень (з 7:30 до 20:00).
    • Члени виконавчого комітету прийняли рішення про збільшення тарифів на пасажирські перевезення по місту, яке набере чинності з 27 березня та діятиме до кінця 2017 року.

    Отже, вже наприкінці цього місяці вартість за проїзд становитиме 4 гривні 50 копійок.

    громадський транспорт Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ