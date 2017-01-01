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    На Київщиніправоохоронці виявили чергове авто з підробленими номерами кузова

    • Сьогодні, 16:51
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    На 27 км автодороги Київ - Вишгород- Десна, Вишгородського району, інспектори з дорожнього нагляду зупинили автомобіль «Форд Ескорт»

    За кермом перебував 37-річний мешканець Хмельницької області. 

    У ході проведення перевірки документів та звірки номерів вузлів і агрегатів було виявлено, що у легковика номер кузова вварений кустарним способом.

    На місце події відразу було викликано слідчо-оперативну групу поліції місцевого відділу.

    Наразі проводяться відповідні перевірки щодо походження автівки.


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