На Київщиніправоохоронці виявили чергове авто з підробленими номерами кузова
- Сьогодні, 16:51
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На 27 км автодороги Київ - Вишгород- Десна, Вишгородського району, інспектори з дорожнього нагляду зупинили автомобіль «Форд Ескорт»
За кермом перебував 37-річний мешканець Хмельницької області.
У ході проведення перевірки документів та звірки номерів вузлів і агрегатів було виявлено, що у легковика номер кузова вварений кустарним способом.
На місце події відразу було викликано слідчо-оперативну групу поліції місцевого відділу.
Наразі проводяться відповідні перевірки щодо походження автівки.