На Кільцевій дорозі в Києві обмежили рух транспорту

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Ремонт дороги на Кільцевій

Рух транспорту на Кільцевій дорозі обмежили до 4 смуг руху

Із 3 до 10 квітня в зв’язку з капітальним ремонтом дорожнього покриття на Кільцевій дорозі, на ділянці від проспакта Леся Курбаса до вулиці Соборної (поворот на Софіївську Борщагівку), обмежено рух транспорту до 4 смуг руху.

Про це повідомили в КК «Київавтодор».

Комунальна корпорація закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Раніше «Главком» повідомляв, як турки рятують одну із найголовніших магістралей Києва.

На столичній Кільцевій дорозі «євроремонт». Ще наприкінці 2016 року турецька компанія почала дорожньо-ремонтні роботи на околиці Києва.