На Лук'янівці в трамвая під час руху відлетіли «роги» (фото)
- Сьогодні, 15:56
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Рух транспорту було заблоковано
У Києві на Лук'янівці сталася аварія за участю трамвая №14. Про це повідомляють очевидці інциденту у пабліку «Жесть по-киевски» у «ВКонтакте».
Як видно на фото, під час руху в трамвая відлетів пантограф, який в народі називають «рогами».
Унаслідок інциденту рух транспорту було частково паралізовано, зокрема, зупинилися трамваї №14, які курсують від станції метро «Контрактова площа» до Автогенного заводу, та №15 за маршрутом вулиця Старовокзальна - Автогенний завод.
Наразі інформації про постраждалих немає, нещодавно рух транспорту було відновлено.
Джерело: ТСН