На Лук'янівці в трамвая під час руху відлетіли «роги» (фото)

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Рух транспорту було заблоковано

У Києві на Лук'янівці сталася аварія за участю трамвая №14. Про це повідомляють очевидці інциденту у пабліку «Жесть по-киевски» у «ВКонтакте».

Як видно на фото, під час руху в трамвая відлетів пантограф, який в народі називають «рогами».

Унаслідок інциденту рух транспорту було частково паралізовано, зокрема, зупинилися трамваї №14, які курсують від станції метро «Контрактова площа» до Автогенного заводу, та №15 за маршрутом вулиця Старовокзальна - Автогенний завод.

Наразі інформації про постраждалих немає, нещодавно рух транспорту було відновлено.

Джерело: ТСН