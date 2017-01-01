  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    На Лук'янівці в трамвая під час руху відлетіли «роги» (фото)

    • Сьогодні, 15:56
    • Розсилка

    Рух транспорту було заблоковано

    У Києві на Лук'янівці сталася аварія за участю трамвая №14. Про це повідомляють очевидці інциденту у пабліку «Жесть по-киевски» у «ВКонтакте».

    Як видно на фото, під час руху в трамвая відлетів пантограф, який в народі називають «рогами».

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    На Лук'янівці в трамвая під час руху відлетіли «роги» (фото)
    На Лук'янівці в трамвая під час руху відлетіли «роги» (фото)
    На Лук'янівці в трамвая під час руху відлетіли «роги» (фото)
    На Лук'янівці в трамвая під час руху відлетіли «роги» (фото)
    На Лук'янівці в трамвая під час руху відлетіли «роги» (фото)

    Унаслідок інциденту рух транспорту було частково паралізовано, зокрема, зупинилися трамваї №14, які курсують від станції метро «Контрактова площа» до Автогенного заводу, та №15 за маршрутом вулиця Старовокзальна - Автогенний завод.

    Наразі інформації про постраждалих немає, нещодавно рух транспорту було відновлено.

    Джерело: ТСН

    Читайте також
    Київ громадський транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ