На мапі Києва з’явиться провулок Сергія Параджанова

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Сьогодні на пленарному засіданні депутати Київради підтримали рішення про перейменування семи вулиць і двох провулків у столиці в рамках виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». За відповідне рішення проголосувало 64 депутати

Відтак провулок Шаумяна перейменовано у провулок Сергія Параджанова (Шевченківський район), вулицю Павла Дибенка – у вулицю Сім’ї Шовкоплясів (Оболонський район), вулицю Кіквідзе – у вулицю Михайла Бойчука (Печерський район), вулицю Котовського – у вулицю Володимира Сальського (Шевченківський та Подільський райони), вулицю Павлика Морозова – у вулицю Академіка Оппокова (Оболонський район), вулицю Профінтерну – у вулицю Забайківську (Голосіївський район), вулицю Миколи Скрипника – на вулицю Миколи Лукаша (Солом’янський район), вулицю Петра Шелеста – у вулицю Миколи Плахотнюка (Деснянський район), провулок Бакинських Комісарів – у провулок Василя Сухенка (Дніпровський район).

6 жовтня поточного року зазначений проект рішення було прийнято за основу. Сьогодні ж Київрада проголосувала за нього в цілому.

Як зауважив доповідач з питання, заступник голови КМДА Олексій Резніков, усі запропоновані до голосування перейменування пройшли процедуру громадського обговорення та були узгоджені Комісією з питань найменувань і профільною комісією Київради – з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків.

Мета рішення – перейменування вулиць та провулків у місті Києві, назви яких пов’язані з комуністичним тоталітарним режимом, відновлення історичної топоніміки столиці, вшанування пам’яті видатних діячів українського народу.